◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

巨人のエルビス・ルシアーノ投手が１９日、出場選手登録された。代わってフォレスト・ウィットリー投手が登録抹消された。

ルシアーノは育成契約から開幕直前に支配下昇格を果たし、開幕２戦目から４試合連続無失点をマーク。１軍の外国人枠は「５」のため、キューバ代表としてＷＢＣに出場していたマルティネスと入れ替わる形で防御率０・００ながら３日に出場選手登録を外れていた。１７日に阿部監督が１軍昇格を明言し「６回とか早めのところで。またウィットリーか誰かを登録するときまで期間限定みたいな感じになるけど。どんどん投げさせたいから」と語っていた。

ウィットリーは今シーズンから加入した最速１６３キロ右腕。１７日のヤクルト戦（神宮）で今季３度目の先発マウンドに臨み、７回２安打無失点で初勝利を挙げていた。外国人枠の影響で登板後に抹消予定だったが、１７日の試合後、指揮官は「まだ分からない。明日（１８日先発のマタ）次第だね」と再考する構えを示していた。