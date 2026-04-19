「春のピクニック」に持って行きたい！映えサンド

行楽シーズン、ピクニックに持っていくのであれば、映えサンドがおすすめです。おかずサンドからデザート系まで。バリエーション豊かな映えサンドレシピをご紹介します。

▼映えの定番！フルーツサンド

専門店のようなフルーツサンドも実は簡単に作れちゃいます！具材の位置と包丁を入れる位置を意識することが萌え断を作るコツですよ。



▼ボリューム満点な唐揚げサンド

厚切りのパンに切り込みを入れて作るポケットサンドは、ボリュームサンドにぴったり。難しいテクニックなしで具材たっぷりのサンドイッチが作れます！



▼ボリュームサンドといったら卵焼き

甘いくてとろフワな卵焼きとサンドイッチの相性は抜群！見栄えもするから家族も喜んでくれること間違いなしですね。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました。

▼本格！バゲットサンド

バゲットにアボカドをはさんだおしゃれなサンドイッチは大人のピクニックにぴったり！エビとオリーブオイル、アボカドが合わさってデリのような本格的な味わいです。







萌え断の映えサンドを持っていけばピクニックが盛り上がること間違いなし！お気に入りのレシピを見つけてみてくださいね。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）