ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義父「嫁として息子をサポートしてくれよ！仕事辞めるだろ？」妻「い… 義父「嫁として息子をサポートしてくれよ！仕事辞めるだろ？」妻「いえ、働きますけど…」妻初対面の義父が展開に言葉を失う 義父「嫁として息子をサポートしてくれよ！仕事辞めるだろ？」妻「いえ、働きますけど…」妻初対面の義父が展開に言葉を失う 2026年4月19日 15時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 結婚式には当然、お義母さんを呼ぶ予定だったふたり。お義母さんからすると、別れた夫とその再婚相手に会いたくないですよね。というか気まずすぎだろ！ というわけで全力で断ろうとするのですが…お義父さんはトンデモ主張をかざし、さらには急に"父親っぽい"ことをしだして…!?>>【まんが】義父の再婚(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義父の再婚 「なんで私よりそっち優先なの？」夫にぶつけた疑問 返ってきた答えは…【私が義妹と縁を切った理由 Vol.50】 旅行プランを全否定した友人…それなのに「家に泊まってあげる」と言い出して!?＜変わってしまった友人 2話＞【ため息がこぼれる日には】