ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > “デカ盛り”に1000円以下のステーキ 絶品回転寿司も！神奈川・… “デカ盛り”に1000円以下のステーキ 絶品回転寿司も！神奈川・埼玉・千葉で絶賛の“南関東ローカルチェーン”対決【それスタ】 “デカ盛り”に1000円以下のステーキ 絶品回転寿司も！神奈川・埼玉・千葉で絶賛の“南関東ローカルチェーン”対決【それスタ】 2026年4月19日 16時1分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 神奈川・埼玉・千葉の3県が激突！地元の人がオススメの南関東ローカルチェーンを調べました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 沖縄, 床暖房, 徳島, 商店街, 訪問介護, 埼玉, 寺田屋, フローリング, 大学, 法要