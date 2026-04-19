脱マンネリ！香味野菜とさっぱりいただく「豚こまの香味梅肉あえ」
【画像で見る】片栗粉をまぶしてゆでて口当たりよくしっとり「豚こまの香味梅肉あえ」
コスパもよく、切らずに使えるので便利な豚こま。焼いたり炒めたり煮物に使うのも美味しいですが、今回は料理研究家の小林まさみさんおすすめの、豚しゃぶ感覚でゆでるレシピをご紹介します。下味をつけた後に片栗粉でコーティングするひと工夫がおいしさアップのポイントです。
▷レシピを教えてくれたのは
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
Instagram @kobayashimasami.masaru
■豚こまの香味梅肉あえ
豚しゃぶ感覚でゆでて香味野菜とさっぱりあえるのが、これからの時期にとてもおすすめ！ 塩と酒で下味をつけて片栗粉でコーティングしてからゆでると、豚こまのうまみが逃げたり、味がぼやけたりせず、おいしく仕上がります。
【材料・2〜3人分】
豚こま切れ肉...250g
きゅうり...1本
みょうが...2個
青じそ...5枚
A
・梅肉（塩分17%のもの）...大さじ1と1/2（約35g）
・みりん、オリーブ油...各大さじ1と1/2
・しょうゆ...大さじ1/2
B
・塩...小さじ1/4
・酒...大さじ1/2
片栗粉
【作り方】
1 きゅうり、みょうがは薄い小口切りに、しそはせん切りにし、ともに大きめのボウルに入れて混ぜる。
2 小さめの耐熱の器にAのみりんを入れ、ラップはかけずに600Wで1分レンチンし、残りのAを加えて混ぜる。
3 豚肉にBを順にもみ込む。バットに片栗粉大さじ2を広げ入れ、豚肉を広げてまぶす。
4 鍋に湯を沸かして３の1/2量を広げ入れ、ほぐしながら色が変わるまで約2分ゆでる。水にとり、すぐに取り出してざるに広げる。残りの豚肉も同様にする。
5 １のボウルに４、２を順に加えてあえる。
（1人分304kcal／塩分3.0g）
「いろいろな部位が集まった豚こまは、片栗粉をまぶしてゆでたり、卵で包んで焼いたりすると、口当たりよくしっとりとします。さっぱりとした味つけとも、コクのある仕上がりとも相性がいいので、ぜひ、いろいろなメニューに活用してください！」（小林さん）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食