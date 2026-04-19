「豚こまの香味梅肉あえ」


【画像で見る】片栗粉をまぶしてゆでて口当たりよくしっとり「豚こまの香味梅肉あえ」

コスパもよく、切らずに使えるので便利な豚こま。焼いたり炒めたり煮物に使うのも美味しいですが、今回は料理研究家の小林まさみさんおすすめの、豚しゃぶ感覚でゆでるレシピをご紹介します。下味をつけた後に片栗粉でコーティングするひと工夫がおいしさアップのポイントです。

レシピを教えてくれたのは料理研究家の小林まさみさん


▷レシピを教えてくれたのは

小林まさみさん

料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。

Instagram　@kobayashimasami.masaru

■豚こまの香味梅肉あえ

豚しゃぶ感覚で暑い季節にぴったり


豚しゃぶ感覚でゆでて香味野菜とさっぱりあえるのが、これからの時期にとてもおすすめ！　塩と酒で下味をつけて片栗粉でコーティングしてからゆでると、豚こまのうまみが逃げたり、味がぼやけたりせず、おいしく仕上がります。

【材料・2〜3人分】

豚こま切れ肉...250g

きゅうり...1本

みょうが...2個

青じそ...5枚

A

　・梅肉（塩分17%のもの）...大さじ1と1/2（約35g）

　・みりん、オリーブ油...各大さじ1と1/2

　・しょうゆ...大さじ1/2

B

　・塩...小さじ1/4

　・酒...大さじ1/2

片栗粉

【作り方】

1　きゅうり、みょうがは薄い小口切りに、しそはせん切りにし、ともに大きめのボウルに入れて混ぜる。

2　小さめの耐熱の器にAのみりんを入れ、ラップはかけずに600Wで1分レンチンし、残りのAを加えて混ぜる。

3　豚肉にBを順にもみ込む。バットに片栗粉大さじ2を広げ入れ、豚肉を広げてまぶす。

4　鍋に湯を沸かして３の1/2量を広げ入れ、ほぐしながら色が変わるまで約2分ゆでる。水にとり、すぐに取り出してざるに広げる。残りの豚肉も同様にする。

豚こまに片栗粉をまぶしてゆでると、しっとり！


5　１のボウルに４、２を順に加えてあえる。

（1人分304kcal／塩分3.0g）

「いろいろな部位が集まった豚こまは、片栗粉をまぶしてゆでたり、卵で包んで焼いたりすると、口当たりよくしっとりとします。さっぱりとした味つけとも、コクのある仕上がりとも相性がいいので、ぜひ、いろいろなメニューに活用してください！」（小林さん）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／小林まさみ　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食