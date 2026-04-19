いわきが破竹の７連勝！ 木吹翔太が決勝弾、ホームで長野に１−０勝利
また白星が１つ増えた。
４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドのEAST-B第11節で、首位に立ついわきは10位の長野とホームで対戦し、１ー０で競り勝った。
37分に木吹翔太の今季初ゴールで先制に成功。この１点を最後まで守り抜いた。
チームはこれで、２つのPK戦勝ちを含む７連勝を達成。勝点を26に伸ばし、EAST-Bの首位を快走している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】203センチの逸材がプロ初ゴール！ いわき木吹翔太の完璧ヘッド弾
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドのEAST-B第11節で、首位に立ついわきは10位の長野とホームで対戦し、１ー０で競り勝った。
37分に木吹翔太の今季初ゴールで先制に成功。この１点を最後まで守り抜いた。
チームはこれで、２つのPK戦勝ちを含む７連勝を達成。勝点を26に伸ばし、EAST-Bの首位を快走している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】203センチの逸材がプロ初ゴール！ いわき木吹翔太の完璧ヘッド弾
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集