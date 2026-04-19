“キュン”連発！松田元太のメイキング動画大放出に「愛され元ちゃん」「元太くんは天才genius」「裏でも楽しい元太くん」「かわいすぎて困る」ファン悶絶

【動画】松田元太の笑顔と“キュン”仕草を大放出

ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』の公式Instagramでは、紫桃みちる役を演じたTravis Japan・松田元太のメイキング動画を投稿した。

■松田元太の誕生日を祝う！メイキング動画を大放出

『カラちゃんとシトーさんと、』の公式Instagramでは、「Happy Birthday 松田元太さん」として4月19日に誕生日を迎えた松田へのお祝いメッセージを綴り、メイキング動画を公開した。

動画では、ドラマ撮影の合間と思しき、様々な場面での松田の姿が収録されている。松田はカメラに気づくと笑顔を見せたり、指ハートをしたり。指差しをするなどサービス精神旺盛に対応。その仕草に、キランと効果音が付けられており、胸キュンを誘うような仕上がりだ。

「本日4月19日はシトーさんこと紫桃みちる役松田さんのお誕生日です！」「おめでとうございます」と綴り、さらに「いつも現場を明るく盛り上げてくださる松田さんのメイキングをたくさんお届けしちゃいます」と紹介。最後に「素敵な1年になりますように」と結んだ。

この投稿にフォロワーからは、「愛され元ちゃん」「元太くんは天才genius」「裏でも楽しい元太くんが好き」「かわいすぎて困る」「続編待ってます」「どこを切り取ってもかわいい」など、お祝いメッセージと共に様々なコメントが寄せられていた。

■動画：シトーさん役の松田元太“キュン”仕草を大放出