映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』公開記念上映会開催決定！最速上映会に舞台挨拶付き上映会も

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5月15日に公開される映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』。その公開に先駆けて「Perfume AFTER SIGNAL PROJECT」が始動。最速上映会や映画公開前日の舞台挨拶付き上映会の開催など、作品を受け取ってくれた人々に“SIGNAL(感想)”を言葉にして届けてもらうプロジェクトがスタートすることがわかった。

■スタンディングや声出し可能な、全国アリーナツアーのライブビューイングも開催

いよいよ公開が近づいてきた、Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』。映画の公開がさらに楽しみになるビッグな情報が、次々と解禁された。

まずひとつめは、公開一週間前の5月7日に北海道、東京、愛知、大阪、広島、福岡の全国6ヶ所の劇場にて映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』最速上映の開催が決定。いち早く映画をみることのできる貴重な機会となっている。ファンクラブ「P.T.A.」でのチケット先行受付（抽選）は4月18日正午からスタートしており、一般発売はチケットぴあにて5月6日10時から開始となる予定だ。

さらに、結成25周年とメジャーデビュー20周年を記念して開催した全国アリーナツアー『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』と、その締めくくりとなる『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』のBlu-ray/DVD『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” -完全版-」の発売を記念したライブビューイングが5月12日と5月13日に開催されることも決定。今回の上映はスタンディングや手拍子・声援などの声出しも可能となっており、大きなスクリーンで多くのファンとともに盛り上がれるチャンスだ。こちらも「P.T.A.」チケット先行受付（抽選）、ローソンチケット（プレリクエスト先行）は4月18日正午からスタートしており、一般発売は5月2日18時から発売予定。

そして最後に、公開前日となる5月14日に「公開前夜祭！舞台挨拶付き上映会」の開催が決定。監督を務めた佐渡岳利と、Perfumeの大ファンとしても知られるグランジの遠山大輔が登壇してトークを繰り広げる。ここでしか聞くことのできないふたりのトークは必見だ。「P.T.A.」チケット先行受付（抽選）は4月18日正午からスタートしており、一般発売はチケットぴあにて5月3日10時から発売予定。各上映会の詳細は映画の公式HPを確認してほしい。

■映画情報

『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』

5月15日全国公開

出演：Perfume

監督：佐渡岳利

音楽：中田ヤスタカ（CAPSULE）

配給：日活

(C)2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

■関連リンク

映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』作品サイト

https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp/