出会って間もない2匹の猫たちが見せた、少しハラハラするやり取り。穏やかな先住猫に果敢に立ち向かう子猫の姿を収めたリール動画は40万再生を突破。「可愛くて癒される」「勇敢な子猫」との声があがりました。

【動画：出会って5日の『先住猫と子猫』→ケンカしていると思ったら……ほっこりする光景】

出会って5日…不安だらけの同居スタート

Instagramアカウント「waku&raraco」に投稿されたのは、出会ったばかりの2匹の猫たちが見せたハラハラドキドキなやり取りの様子を収めたリール動画です。

先住猫の「和空」くんと、新入り子猫の「楽々子」ちゃんが出会ってから5日が経ったある日。多頭飼いが初めてだという飼い主さんが不安に思っていたのは、2匹の相性だったそうです。

穏やかで大らかな和空くんに対し、楽々子ちゃんは内弁慶な性格なのだとか。環境の変化も重なり、うまくやっていけるのか気が気ではなかったそうです。

まるでケンカ！？飼い主さんヒヤヒヤ

そんな折、楽々子ちゃんが体の大きな和空くんに向かっていく場面が見られたとか。勢いよく近づく様子に、飼い主さんは思わず「ケンカをしているのでは？」と不安になったといいます。

しかし実際は、和空くんが軽くいなして受け流しているだけだった様子。攻撃的な雰囲気はなく、むしろ距離を測っているようなやり取りだったそうです。

時間とともに育つ絆

最初は戸惑いもあった2匹ですが、日を重ねるごとに少しずつ距離が縮まっていったといいます。和空くんの落ち着いた対応もあり、楽々子ちゃんも安心できる存在だと感じ始めたのでしょう。

今では自然とそばにいることも増え、良好な関係を築いているようです。

投稿には「多頭飼いならではのかわいいところ沢山ありますよ」「仲良くて、良かったですね♡」「三毛猫って可愛いですよねぇ」といった絶賛のコメントが集まりました。

Instagramアカウント「waku&raraco」では、仲睦まじい様子の和空くんと楽々子ちゃんの近影を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「waku&raraco」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。