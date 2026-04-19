猫にとって『環境の変化』が負担になる理由

1.テリトリーの崩れが強い不安を生む

猫は自分の縄張りをとても大切にするため、部屋の配置や匂い、いつもいる人の動きまで含めて「安心できる空間」として認識しています。

引っ越しや模様替えは、その安心の土台を一度リセットするような出来事です。

たとえば、毎日同じ場所でくつろいでいた猫が、家具の配置変更後にウロウロと落ち着かなくなるのは自然な反応といえます。

猫が新しい環境に対して不安が強まると、隠れる・食欲が落ちるといった行動が見られることもあるため注意が必要です。

2.匂いの変化で安心感が失われる

猫は視覚よりも嗅覚に頼る場面が多く、匂いの情報から「ここは安全」というサインの役割を持っています。

新しい家具や知らない場所の匂いが増えると、自分の匂いが上書きされてしまい、安心感が薄れてしまうのです。

結果として、トイレ以外で排泄してしまうなどのトラブルが起こるケースもあります。これはわがままではなく、「ここが安全か分からない」という戸惑いの表れです。

3.生活リズムの乱れがストレスになる

猫はルーティンを好み、「食事の時間」「遊ぶタイミング」「飼い主が帰宅する時間」まで、日常の流れを覚えています。

環境に変化があると、その時間のリズムを大きくずらすことがあり、猫にとって負担を感じやすくなるのです。

たとえば、引っ越し直後に夜鳴きが増えたり、落ち着きなく動き回ったりする場合があります。

人でいうと、急に時差のある国に行ったような感覚に近いかもしれません。小さなズレでも、猫にとっては大きな負担になりやすいです。

4.ストレスが体調不良や問題行動につながる

環境の変化によるストレスは、行動面だけでなく体にも影響します。食欲不振や嘔吐、下痢などが見られることもあります。

さらに、過剰なグルーミングで毛が抜けてしまったり、攻撃的になるケースもあります。こうした変化は「新しい環境に適応しきれていない」というサインです。放置せず、早めに対処することが大切といえるでしょう。

新しい環境に慣れてもらうための工夫

猫に新しい環境を受け入れてもらうには、「急激に変えないこと」がポイントになります。

まずは今まで使っていたベッドや毛布、トイレなどをそのまま持ち込み、安心できる匂いを残してあげると良いでしょう。自分の匂いがあるだけで、警戒心はぐっと和らぎます。

次に、行動範囲を少しずつ広げる工夫も効果的です。新居なら最初は一部屋だけで過ごさせ、慣れてきたら徐々に他の部屋へ移動できるようにします。いきなり広い空間に放つと、どこにいていいのか分からず不安が増してしまいます。

加えて、食事や遊びの時間をできるだけ以前と同じリズムに保つことも大切です。日常の「いつも通り」を作ることで、環境が変わっても安心感を得やすくなります。声かけやスキンシップも、猫の様子を見ながら無理のない範囲で続けていくと良いでしょう。

まとめ

猫にとって環境の変化は、単なる気分の問題ではなく「安心できる世界が一度崩れる」ような大きな出来事です。

テリトリーや匂い、生活リズムが変わることで、不安や戸惑いが重なり、食欲不振や問題行動といった形でサインが現れることもあります。

そんなときは「早く慣れてほしい」と焦るよりも、これまでの匂いや習慣を残しながら、少しずつ新しい環境に慣れてもらうことが大切です。

猫は時間をかければ、自分なりの安心できる場所を見つけていきます。愛猫のお気に入りの場所をしっかり確保しながら、居心地の良い空間を整えていきたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)