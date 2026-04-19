◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

４月７日午前１１時。東京・日本橋兜町は小雨が降るあいにくの空模様も、東京証券取引所オープンプラットフォームに集まったスーツ姿の面々は、晴れ晴れとした表情だった。スポーツイベントの運営などを手がけるヒトトヒトホールディングス株式会社が上場セレモニーを開催。巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）も出席した。

同社の松本哲裕社長（５１）とは星稜野球部で同期のチームメート。日大に進学した同社長とは東京Ｄや神宮での試合後に食事をするなど、高校卒業後も友情をはぐくみ続けた。３月に同社アンバサダー就任。親友の晴れ舞台に、米ニューヨークから７日午前５時半過ぎに羽田空港着の飛行機で駆けつけた。セレモニーでは記念の打鐘を行い、同日夜に開かれた懇親会では報道陣や関係者と人生初の名刺交換。松本社長のために翌８日も動き回った。

「これまで何かお願いされるときは、高校時代のノリで軽い感じだった。でもアンバサダー就任やセレモニー出席はわざわざニューヨークまで来て依頼された。今回は本気だな、と思いました」と松井氏。「それぞれ全く違うフィールドで戦ってきましたが、我々の原点に星稜野球部がある。彼の節目に何とか協力したかったので」と絆の強さを行動で示した。

「人間力、指導力、発信力などで力を貸してほしいと松井さんにアンバサダー就任をお願いした」という松本社長に、松井氏は「企業イメージを損なわないように、不祥事を起こさないように頑張りたい」と笑いを交えて応じた。ビジネスの世界で手を携えることになった２人の新たな物語を追っていきたい。（野球担当・阿見 俊輔）

◆阿見 俊輔（あみ・しゅんすけ）２０２０年入社。芸能担当から始まった記者歴は約３０年。