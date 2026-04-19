◆ファーム・リーグ 巨人―楽天（１９日・ジャイアンツタウン）

巨人の戸郷翔征投手がファーム・リーグの楽天戦で先発して７回９９球、６安打３失点、７Ｋで降板した。

初回、先頭・ボイトを１４６キロで中飛。２番・マッカスカーはフォークで空振り三振。３番・入江には１５０キロの直球を投げ込んでファウルを奪い、続く２球目、１４９キロ直球で中飛。テンポ良く３者凡退に抑えた。

しかし２回には、この回の先頭・吉野、５番・ゴンザレスに２者連続で二塁打を浴びて１失点。さらに３回には２死から２番・マッカスカーに左中間へのソロを浴びて２点目を失った。

３―２となった４回は２戦連続三振を奪って２人で片付けたが、５回には１死一、三塁から１番・ボイトに右前適時打を浴びた。

６回は四球で走者を出しながらも無失点。勝ち越して迎えた７回も四球を出したが、無失点に抑えた。

戸郷は前回１２日のファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦（平塚）で先発し、７回４安打１失点の好投。胸の前で構えたグラブを横に引いてから、ゆったりと左足を上げる、久保巡回投手コーチと作り上げた腕から始動する菅野式の新フォームで登板していた。