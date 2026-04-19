◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 最終日（１９日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

ツアー通算２２勝の鈴木愛（セールスフォース）は４バーディー、１ボギーの６９で回り通算１３アンダー。同じく首位で出た高橋彩華（サーフビバレッジ）に１打届かず２位だった。「９アンダーが出た次の日にしては、すごくいいゴルフができた。ショットはそれなりに安定していたけど、本当に運がなかった」と肩を落とした。

１２アンダーで並んで迎えた８番パー３で、「めっちゃいいショット」と振り返った第１打がグリーン左手前バンカーのアゴ付近へ。１０メートル超のパーパットをねじこみ、ピンチを切り抜けた。９番パー５で第３打を１メートル弱にからめてトップを捉えて折り返したが、後半も流れは来なかった。１４、１５番のティーショットが続けてディボット跡に。「最高のショットを２回打ってディボットだったので、ちょっとついていないなと」。苦しい展開ながら、最後までしぶとく食らいついた。

前週から体調不良に見舞われている。鼻が詰まり、日常生活にも支障をきたした。「両鼻が何時間も詰まっていて、夜中も詰まりっぱなしで、これほんまに呼吸できんようになって死ぬと思った」。薬を服用し多少回復はしたものの、本調子とは言えないコンディションで優勝争いに加わった。「１１番から１４番で決め切れなかったのはもったいなかったし大きかったけど、あとは本当にいいゴルフだった」。「苦手」と公言するコースでつかんだ手応えを、次戦以降につなげていく。