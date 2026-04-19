IVEユジン、美脚際立つミニスカショット絶賛の声「どの角度も美しすぎる」「メガネ姿新鮮」
【モデルプレス＝2026/04/19】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP人気メンバー「脚のラインが綺麗」“超ミニ”で美脚輝く
ユジンは「眼鏡ユジン」と韓国語でつづり、複数枚のオフショットを投稿。裾にレースがあしらわれた白ブラウスに黒のミニスカートを合わせ、すらりと伸びた美しい脚のラインが際立つ装いを公開した。空港の通路と思われる場所で振り返りながら笑顔を見せる姿や、眼鏡姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「脚のラインが綺麗」「上品で清楚」「メガネ姿新鮮」「どの角度も美しすぎる」「眼鏡姿も最高」「存在感がすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆IVEユジン、美脚際立つミニスカコーデ披露
ユジンは「眼鏡ユジン」と韓国語でつづり、複数枚のオフショットを投稿。裾にレースがあしらわれた白ブラウスに黒のミニスカートを合わせ、すらりと伸びた美しい脚のラインが際立つ装いを公開した。空港の通路と思われる場所で振り返りながら笑顔を見せる姿や、眼鏡姿を披露している。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「脚のラインが綺麗」「上品で清楚」「メガネ姿新鮮」「どの角度も美しすぎる」「眼鏡姿も最高」「存在感がすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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