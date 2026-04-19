電撃婚話題のてんちむ、ホルターネックの黒ミニワンピで美ボディ輝く「大人可愛い」「美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】YouTuberのてんちむが4月18日、自身のInstagramを更新。黒のミニワンピース姿を披露し、注目を集めている。
【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「大人可愛い」ミニワンピで美ボディ輝くhttps://mdpr.jp/influencer/detail/4763630
てんちむは「Amuyoの撮影」とつづり、自身のプロデュースする編み物ブランドの撮影オフショットを複数枚公開。抜群のスタイルが際立つ黒のホルターネックミニワンピース姿を披露した。手には苺のケーキ型ポーチ、腕にはバラの花を模した腕飾りといった可愛らしい編み物作品を身につけ、「編み物ずっとずっとだぁいすき」と記している。
この投稿に、ファンからは「黒ワンピ姿が美しすぎる」「編み物が最高に可愛い」「スタイル良すぎ」「大人可愛い」「編み物愛が伝わってくる」などの反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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◆てんちむ、美ボディ際立つ黒ミニワンピ姿を披露
てんちむは「Amuyoの撮影」とつづり、自身のプロデュースする編み物ブランドの撮影オフショットを複数枚公開。抜群のスタイルが際立つ黒のホルターネックミニワンピース姿を披露した。手には苺のケーキ型ポーチ、腕にはバラの花を模した腕飾りといった可愛らしい編み物作品を身につけ、「編み物ずっとずっとだぁいすき」と記している。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒ワンピ姿が美しすぎる」「編み物が最高に可愛い」「スタイル良すぎ」「大人可愛い」「編み物愛が伝わってくる」などの反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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