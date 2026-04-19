「59歳がやるプレーじゃない」「すげー」久々先発のカズが魅せる！ 会場がどよめく決定機に「惜しかった」など反響
惜しいシーンだった。
福島ユナイテッドFCの三浦知良は、４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第11節のFC岐阜戦で、開幕戦以来の先発を果たす。
J公式戦の最年長出場記録を59歳と１か月24日に更新したカズは、開始６分に見せ場を作る。
右サイドからのクロスにファーで反応。ジャンプしながらヘディングシュート。残念ながら枠を外したが、会場もどよめくチャンスだった。
試合を配信する『DAZN』の公式Xが「百戦錬磨の59歳」などと綴り、このフィニッシュを公開。ネット上では「カズすげー」「やっぱヘッド上手いよな」「本当にすごい」「惜しかった」「59歳がやるプレーじゃないよ本当に」といった声があがっている。
カズは21分に交代。次こそは目に見える結果を残したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季ホーム初先発のカズ、抜群のポジショニングから惜しいヘディングシュート！
福島ユナイテッドFCの三浦知良は、４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第11節のFC岐阜戦で、開幕戦以来の先発を果たす。
J公式戦の最年長出場記録を59歳と１か月24日に更新したカズは、開始６分に見せ場を作る。
右サイドからのクロスにファーで反応。ジャンプしながらヘディングシュート。残念ながら枠を外したが、会場もどよめくチャンスだった。
試合を配信する『DAZN』の公式Xが「百戦錬磨の59歳」などと綴り、このフィニッシュを公開。ネット上では「カズすげー」「やっぱヘッド上手いよな」「本当にすごい」「惜しかった」「59歳がやるプレーじゃないよ本当に」といった声があがっている。
カズは21分に交代。次こそは目に見える結果を残したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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