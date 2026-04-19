「僕の第２の故郷」「戻ってこれて本当に嬉しい」ピクシーが“新瑞穂”で語った名古屋愛！ こけら落としに登場でチームに熱きエール「ネバーギブアップの精神を忘れずに」
名古屋グランパスは４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節でアビスパ福岡と対戦する。舞台はリニューアルされたパロマ瑞穂スタジアム。こけら落としとなる一戦は、16時キックオフで開催される。
この特別な試合に華を添えたのが、“ピクシー”ことドラガン・ストイコビッチ氏の来場だ。現役時代に７年間プレーし、さらに監督として６年間チームを率いたレジェンドは、選手・指揮官の両方の立場で“聖地・瑞穂”に数々の歓喜をもたらしてきた存在。そんなピクシーが、約13年ぶりに名古屋の地へ帰還した。
試合前にはピッチ上で記念セレモニーが行なわれ、ストイコビッチ氏がサポーターの前で挨拶。スタンドからは大きな拍手と歓声が送られ、新たに生まれ変わったスタジアムの門出にふさわしい、感動的なひと幕となった。
ストイコビッチ氏は「今日、皆さんに久しぶりに会えて、嬉しく思います。本当に久しぶりに来る名古屋なんですけど、僕の第２の故郷でもあるので、戻ってこれて本当に嬉しいです」と挨拶。前回は３年前に東京オリンピックの際に来日し、名古屋対新潟戦を観戦したことに触れ、「今回はやっと自分のホーム、名古屋に帰ってこれて、こうやって皆さんと一緒に試合見れるのは本当に楽しみにしております」と心境を明かした。
新スタジアムの光景については、前日のオープニングセレモニーに参加したことを明かし、「古いスタジアムも大好きな場所だった」と前置きしつつ、「素晴らしいスタジアム」と絶賛。「名古屋の皆さんが、ファン・サポーターの皆さんがより多く訪れられるスタジアムができて本当に嬉しく思いますし、名古屋ファン・サポーターの皆さんにすごくふさわしいスタジアムだと思います」と述べた。
さらに、「この新しいスタジアムで、間違いなく皆さんは多くの喜びを感じ、多くの勝利を分かち合える場所になると思っています」とコメントした。
また、現在はクラブのスタッフとして働く楢粼正剛氏、玉田圭司氏、吉村圭司氏らかつての仲間たちと再会したことも報告。「彼らが今スタッフとして働いてて、それを見ることができて本当に嬉しかったです」と笑顔を見せた。
ファンやスタッフからの温かい歓迎に感謝し、「名古屋に帰ってくるたびに皆さんが歓迎してくれて、家に帰って来たなと感じています」と、改めて名古屋への深い愛情を口にした。
セレモニーの最後には、この日行なわれるゲームに向けて、「しっかり勝って、これからいろんな歴史を作っていってもらえればと思います。ネバーギブアップの精神を忘れずに」とチームにエールを送った。
クラブの歴史を彩ってきたレジェンドの帰還とともに幕を開ける新生・瑞穂。そのピッチで、名古屋は勝利という最高の形で新たな一歩を刻めるか。注目の一戦が、まもなくキックオフを迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この特別な試合に華を添えたのが、“ピクシー”ことドラガン・ストイコビッチ氏の来場だ。現役時代に７年間プレーし、さらに監督として６年間チームを率いたレジェンドは、選手・指揮官の両方の立場で“聖地・瑞穂”に数々の歓喜をもたらしてきた存在。そんなピクシーが、約13年ぶりに名古屋の地へ帰還した。
ストイコビッチ氏は「今日、皆さんに久しぶりに会えて、嬉しく思います。本当に久しぶりに来る名古屋なんですけど、僕の第２の故郷でもあるので、戻ってこれて本当に嬉しいです」と挨拶。前回は３年前に東京オリンピックの際に来日し、名古屋対新潟戦を観戦したことに触れ、「今回はやっと自分のホーム、名古屋に帰ってこれて、こうやって皆さんと一緒に試合見れるのは本当に楽しみにしております」と心境を明かした。
新スタジアムの光景については、前日のオープニングセレモニーに参加したことを明かし、「古いスタジアムも大好きな場所だった」と前置きしつつ、「素晴らしいスタジアム」と絶賛。「名古屋の皆さんが、ファン・サポーターの皆さんがより多く訪れられるスタジアムができて本当に嬉しく思いますし、名古屋ファン・サポーターの皆さんにすごくふさわしいスタジアムだと思います」と述べた。
さらに、「この新しいスタジアムで、間違いなく皆さんは多くの喜びを感じ、多くの勝利を分かち合える場所になると思っています」とコメントした。
また、現在はクラブのスタッフとして働く楢粼正剛氏、玉田圭司氏、吉村圭司氏らかつての仲間たちと再会したことも報告。「彼らが今スタッフとして働いてて、それを見ることができて本当に嬉しかったです」と笑顔を見せた。
ファンやスタッフからの温かい歓迎に感謝し、「名古屋に帰ってくるたびに皆さんが歓迎してくれて、家に帰って来たなと感じています」と、改めて名古屋への深い愛情を口にした。
セレモニーの最後には、この日行なわれるゲームに向けて、「しっかり勝って、これからいろんな歴史を作っていってもらえればと思います。ネバーギブアップの精神を忘れずに」とチームにエールを送った。
クラブの歴史を彩ってきたレジェンドの帰還とともに幕を開ける新生・瑞穂。そのピッチで、名古屋は勝利という最高の形で新たな一歩を刻めるか。注目の一戦が、まもなくキックオフを迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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