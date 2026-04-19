米中央軍がイランの港湾や沿岸地域を出入りする船舶を対象に海上封鎖を実施したのに対し、イランは陸上の国境貿易を活性化させ、影響を抑える対策に乗り出した。

米国の経済制裁を回避するために構築した近隣諸国との貿易ルートをフル稼働させる方針だ。（国際部 吉形祐司）

イランのエスカンダル・モメニ内相は１４日、国境沿いの州知事に「海上封鎖の脅威を無効化し、生活必需品の輸入を促進して敵の試みを阻止すべきだ」と指示した。イランは経済制裁下で第三国を経由した原油の迂回（うかい）輸出を導入。善隣外交を進め、米ドル決済を回避するバーター取引なども採り入れて対策を強化した。

非原油製品の輸出にも力を入れ、英字経済紙フィナンシャル・トリビューンによると、昨年度は非原油製品の貿易１億９１００万トンのうち約７８・５％が輸出だった。ただ、輸出額５１０億ドル（約８兆１０００億円）に対し、輸入額は５８０億ドル（約９兆２０００億円）で入超だ。

米中央軍のブラッド・クーパー司令官は声明で、イラン経済の約９０％は国際海上輸送に支えられていると指摘しており、原油輸出を阻止されれば経済は大打撃を受ける。イランと陸路で国境を接するのは７か国。ペルシャ湾の対岸６か国は海上が封鎖されたが、イランと同じカスピ海沿岸にあるロシア、カザフスタンとは貿易が可能だ。

同紙は１４日、トルコから毎日１２００トンの生活必需品が輸入されていると伝えた。マスード・ペゼシュキアン大統領も１６日、米イスラエルとの交戦中も「日用品の不足は実質的になかった」と述べ、国民生活が維持されたことを称賛したが、海上を封鎖された状態で、どこまで耐えられるか見通せないのが実情だ。