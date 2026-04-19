スピードワゴン井戸田潤の美人妻、10年前の夫婦ショット公開「時が止まってる」「ラブラブさも変わってない」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。10年前の夫婦写真を公開し、注目を集めている。
【写真】人気芸人の33歳美人妻「師匠何も変わらないー！」10年前のラブラブ夫婦ショット
蜂谷は「先月4月16日に34歳の誕生日を迎えたのですが、こちら、24歳の誕生日 10年前の写真」とつづり、10年前の貴重な2ショットを公開。お祝いメッセージが描かれたデザートプレートを手に、笑顔を見せる初々しい2人の姿を披露した。自身の姿に「わたし若い〜！」と振り返るとともに、夫である井戸田について「師匠何も変わらないー！なんでー！！笑」と、驚きの心境を記している。
この投稿に、ファンからは「10年前から美男美女」「可愛さが増してる」「師匠、時が止まってる」「仲良しな雰囲気が伝わってくる」「ラブラブさも変わってない」「師匠、不変ぶりが凄すぎる」といった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の33歳美人妻「師匠何も変わらないー！」10年前のラブラブ夫婦ショット
◆蜂谷晏海、10年前の夫婦写真公開に「師匠何も変わらないー！」
蜂谷は「先月4月16日に34歳の誕生日を迎えたのですが、こちら、24歳の誕生日 10年前の写真」とつづり、10年前の貴重な2ショットを公開。お祝いメッセージが描かれたデザートプレートを手に、笑顔を見せる初々しい2人の姿を披露した。自身の姿に「わたし若い〜！」と振り返るとともに、夫である井戸田について「師匠何も変わらないー！なんでー！！笑」と、驚きの心境を記している。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「10年前から美男美女」「可愛さが増してる」「師匠、時が止まってる」「仲良しな雰囲気が伝わってくる」「ラブラブさも変わってない」「師匠、不変ぶりが凄すぎる」といった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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