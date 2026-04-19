夜のひと笑い・いちえ、姪とのシミラールックの2ショット公開「おしゃれ」「ぴったりくっついて仲良し」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。姪とのシミラールックを公開した。
【写真】26歳人気人気YouTuber「可愛らしい」と話題の姪との2ショット
いちえは「姪っ子とシミラールックってやつ」とコメント。頭にサングラスを乗せ、薄い水色のトップスとデニムパンツでテイストを合わせたコーディネートで、体を寄せ合い揃ってカメラにピースサインを向けているショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「コーデ可愛すぎる」「ぴったりくっついて仲良し」「姪っ子ちゃんのおすまし笑顔可愛らしい」「一緒にお出かけ？楽しそう」などの声が上がっている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】26歳人気人気YouTuber「可愛らしい」と話題の姪との2ショット
◆いちえ、姪とシミラールック
いちえは「姪っ子とシミラールックってやつ」とコメント。頭にサングラスを乗せ、薄い水色のトップスとデニムパンツでテイストを合わせたコーディネートで、体を寄せ合い揃ってカメラにピースサインを向けているショットを公開した。
◆いちえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「コーデ可愛すぎる」「ぴったりくっついて仲良し」「姪っ子ちゃんのおすまし笑顔可愛らしい」「一緒にお出かけ？楽しそう」などの声が上がっている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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