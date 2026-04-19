菊地姫奈、手作りのアレンジ料理4品披露「どれも美味しそう」「暑い季節にぴったり」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】モデルで女優の菊地姫奈が4月18日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】21歳美人女優「レシピ教えて欲しい」アレンジそうめん・鶏つくねスープなど4品ズラリ
菊地は「だし巻き玉子、塩鶏つくねスープ、レモンそうめん、もやしナムル」と献立をつづり、写真を投稿。白い皿に盛られたそうめんに輪切りのレモンを添え、綺麗な形のだし巻き玉子や具材たっぷりのスープなど彩り良く盛られた料理を披露している。
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「そうめんアレンジ凄い」「食べたくなってきた」「栄養満点」「レシピ教えて欲しい」「料理上手ですね」「さっぱりで暑い季節にぴったり」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳美人女優「レシピ教えて欲しい」アレンジそうめん・鶏つくねスープなど4品ズラリ
◆ 菊地姫奈、手作りのアレンジ料理公開
菊地は「だし巻き玉子、塩鶏つくねスープ、レモンそうめん、もやしナムル」と献立をつづり、写真を投稿。白い皿に盛られたそうめんに輪切りのレモンを添え、綺麗な形のだし巻き玉子や具材たっぷりのスープなど彩り良く盛られた料理を披露している。
◆ 菊地姫奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「そうめんアレンジ凄い」「食べたくなってきた」「栄養満点」「レシピ教えて欲しい」「料理上手ですね」「さっぱりで暑い季節にぴったり」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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