高知県内の女子中学生を車に乗せて連れまわしたとして県警は4月18日、長野県の自称会社員の男を未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕しました。



未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは長野県小諸市の自称会社員 佐藤暸容疑者（20歳）です。

警察によりますと佐藤容疑者は18日、県内の女子中学生を未成年であると知りながら自身の車に乗せて連れまわした疑いが持たれています。



18日午後6時30分ごろ、女子中学生の父親から「娘が知らない人に連れていかれたかもしれない」と南国警察署に通報がありました。

父親が探していた際に県内の量販店で長野ナンバーの不審な車を見つけていて、記憶していたナンバーをもとに警察がパトロールを行い、通報から約1時間後に南国市内の道路を走行中の車を発見。職務質問を行うと車に被害者が乗っていたことなどから佐藤容疑者をその場で逮捕しました。



警察の調べに対し、佐藤容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。被害者は「オンラインゲームで知り合った」「会うのはこの日が初めてだった」と話しているといい、警察は犯行の動機などについて詳しい捜査を進めています。