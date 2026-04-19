「高級感がある」と思うスバルの車ランキング！ 2位「レヴォーグ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うスバルの車」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「洗練されたスポーティーなデザインに加え、最新の安全技術や内装の細かな作り込みに上質な印象を受けるからです」（40代女性／鹿児島県）、「レヴォーグはスタイリッシュでありながら落ち着きのあるデザインで、走行中の静粛性も高く、快適な空間が高級感を演出していると感じます」（40代女性／大阪府）、「内装の質感や走行性能が高く、全体的に上質な仕上がりになっているため高級感があると感じるからです」（30代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「大人の人が乗っているスバルの代表車のイメージ。外観もカッコいいし高級感がある」（40代女性／富山県）、「よく耳にする車種で、機能も充実していると思うからです」（50代女性／愛知県）、「大きめの車体で輝くような存在感があると思うからです」（30代女性／宮城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：レヴォーグ／49票2位にランクインしたのは、スバルの走行性能と実用性を象徴するステーションワゴン「レヴォーグ」です。スポーティかつ精悍なエクステリアデザインに加え、インテリアには質感の高い素材や大型センターインフォメーションディスプレイが採用されており、先進性と上質さを兼ね備えた一台として高く評価されています。
1位：フォレスター／78票見事1位に輝いたのは、世界的に人気の高い本格SUV「フォレスター」でした。力強くも洗練された外観デザインや、ゆとりある室内空間の快適さが「高級感」という印象に繋がっています。悪路走破性の高さといった機能面はもちろん、乗る人を包み込むような上質な内装の仕立てが、多くの支持を集める要因となりました。
回答者からは「大人の人が乗っているスバルの代表車のイメージ。外観もカッコいいし高級感がある」（40代女性／富山県）、「よく耳にする車種で、機能も充実していると思うからです」（50代女性／愛知県）、「大きめの車体で輝くような存在感があると思うからです」（30代女性／宮城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)