お笑いコンビ「大自然」解散、ロジャーが改名→「ロジャー沖縄」に 有吉弘行からメッセージも
お笑いコンビ・大自然を解散したロジャー（38）が、19日までに「ロジャー沖縄」に改名したことがわかった。
【写真】元大自然・ロジャーが改名→「ロジャー沖縄」に 有吉弘行からメッセージ
自身のXで大自然の解散を発表すると、12日に「大自然最後のライブありがとうございました！」と、コンビとしてのラスト出演を報告。そして13日に「ひとまず、これからは『ロジャー沖縄』と名乗ります。何卒、宜しくお願いします」と伝えた。
有吉弘行からは「こちらは沖縄と呼ばせてください」とメッセージ。これに対して「落ち着いて下さい。名前が消えて県名だけ残るのは意味が分からないです。もし良ければロジャー沖縄で宜しくお願いします」と返している。
吉本興業の公式プロフィールも「ロジャー沖縄」に変わった。1987年8月21日生まれ。沖縄県浦添市出身。特技は「沖縄」となっている。
【写真】元大自然・ロジャーが改名→「ロジャー沖縄」に 有吉弘行からメッセージ
自身のXで大自然の解散を発表すると、12日に「大自然最後のライブありがとうございました！」と、コンビとしてのラスト出演を報告。そして13日に「ひとまず、これからは『ロジャー沖縄』と名乗ります。何卒、宜しくお願いします」と伝えた。
有吉弘行からは「こちらは沖縄と呼ばせてください」とメッセージ。これに対して「落ち着いて下さい。名前が消えて県名だけ残るのは意味が分からないです。もし良ければロジャー沖縄で宜しくお願いします」と返している。
吉本興業の公式プロフィールも「ロジャー沖縄」に変わった。1987年8月21日生まれ。沖縄県浦添市出身。特技は「沖縄」となっている。