近藤千尋、3人の娘たちのくつろぎショット公開「仲良し三姉妹」「ほのぼのエピソード素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】モデルの近藤千尋が4月18日までに自身のInstagramストーリーズを更新。こども達の姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「尊い」と話題の娘たち公開
近藤は「#金曜日ってかんじ」とハッシュタグを付け、写真を投稿。カーペットに3人で寝そべりリラックスしている娘達の姿を公開した。テレビのリモコンを手に優雅にくつろぐ次女と、次女の上に乗っかる長女、真似した三女が長女の上に乗っかっており、微笑ましい姿となっている。近藤は「三女、髪の毛どうした？笑笑スクールの先生と爆笑してしまった。くくらないと、爆毛すぎて」とコメントし、通っているスイミングスクールでのエピソードも明かしている。
この投稿にファンからは「仲良し三姉妹」「三女ちゃんが長女ちゃんの真似してて尊い」「みんなでくつろいでて可愛い」「ママに似て美人さんなんだろうな」「ほのぼのエピソード素敵」など反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「尊い」と話題の娘たち公開
◆近藤千尋、金曜日の娘たちを公開
近藤は「#金曜日ってかんじ」とハッシュタグを付け、写真を投稿。カーペットに3人で寝そべりリラックスしている娘達の姿を公開した。テレビのリモコンを手に優雅にくつろぐ次女と、次女の上に乗っかる長女、真似した三女が長女の上に乗っかっており、微笑ましい姿となっている。近藤は「三女、髪の毛どうした？笑笑スクールの先生と爆笑してしまった。くくらないと、爆毛すぎて」とコメントし、通っているスイミングスクールでのエピソードも明かしている。
◆ 近藤千尋の投稿に反響
この投稿にファンからは「仲良し三姉妹」「三女ちゃんが長女ちゃんの真似してて尊い」「みんなでくつろいでて可愛い」「ママに似て美人さんなんだろうな」「ほのぼのエピソード素敵」など反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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