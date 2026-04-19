元AKB48メンバー、美脚際立つミニ丈Diorコーデに視線集中「おしゃれ」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/04/19】元AKB48の込山榛香が4月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】27歳元AKB「憧れる」と話題のハイブラ美脚コーデ
込山は「Diorカフェに行くからDiorコーデ」とつづり、写真を投稿。色鮮やかなロゴが目を引く白のトレーナーに、美しい脚のラインが際立つミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露した。「トレーナーで外出れる位温かくなりましたね」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「すらっとした美しい脚に憧れる」「春コーデが素敵」「トレーナー華やかで似合ってる」「おしゃれ」「透明感すごい」「可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元AKB「憧れる」と話題のハイブラ美脚コーデ
◆込山榛香、美脚際立つミニ丈コーデ公開
込山は「Diorカフェに行くからDiorコーデ」とつづり、写真を投稿。色鮮やかなロゴが目を引く白のトレーナーに、美しい脚のラインが際立つミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露した。「トレーナーで外出れる位温かくなりましたね」とコメントしている。
◆込山榛香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すらっとした美しい脚に憧れる」「春コーデが素敵」「トレーナー華やかで似合ってる」「おしゃれ」「透明感すごい」「可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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