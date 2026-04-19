関西初｢GODIVA Bakery ゴディパン 京都四条店｣京都限定パンがあるの知ってた?

昨年の12月にオープンした京都府京都市四条通にある｢GODIVA Bakery ゴディパン 京都四条店｣は、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド｢ゴディバ｣が手掛ける、関西初のゴディバのパン屋さんで、デザート系のパンから惣菜パンまで販売されています。また、京都らしい黒豆や求肥をつかった店舗限定のパンもあります。取材してきましたので、おすすめのパンを紹介します。

ゴディパンシェフの大きなイラストが目印

外観は、ゴディパンシェフの大きなイラストが目印の｢GODIVA Bakery ゴディパン 京都四条店｣。

京都で働く人々の姿のイラストも描かれていて、京都らしさがあります。

大きなガラス越しから、焼き上がったパンが見えておいしそうです。※整理券の配布は曜日･時間により異なります。

要冷蔵のパンもあります。

さっそくおすすめのパンを紹介します。

京都四条店限定のパン

丹波黒豆がのぞく京都らしい｢コロネ(黒豆と抹茶)｣486円(税込)です。豆の味とほのかな甘みや香ばしさを感じられる黒豆のクリームが特徴的です。

中には抹茶ホワイトチョコレートバーが入っているので、その食感も黒豆のクリームと相性抜群です。

ブリオッシュの上にのった青梅がアクセントの｢カカオと梅と求肥のもちもちクリームパン｣432円(税込)です。

チョコレートカスタードクリームとしそ梅のハーモニーがさわやかな味わいです。求肥のモチッと感も京都らしさがあります。

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まだまだあるおすすめパン

｢コロネ(ショコラ)｣464円(税込)は、カカオの豊かな香りが感じられます。カカオの香り豊かなチョコレートカスタードクリームの中には、ダークチョコレートのバーが隠れています。

チョコレートづくしなので、チョコ好きにはたまらない味わいです。

カスタードの中にカカオフルーツのソースを練り込んだ｢カカオフルーツのクリームパン｣388円(税込)です。トロピカル感があるので、ほろ苦いイメージのチョコレートとはまた違った味わいが楽しめます。

ココア生地の帽子をかぶった丸いパン｢ショコラティエのカレーパン｣464円(税込)です。ひと口食べると、カカオのほろ苦さとスパイスの香りが口の中に広がります。

パンの袋もかわいい

パンをいれてくれる袋のイラストもおしゃれです。パンのイラストが隠れているところも、かわいいポイントです。

また、エコバッグも販売されています。

いかがでしたか。曜日･入場時間によっては、入店にLINE整理券が必要になるので詳細は公式サイトGODIVA Bakery ゴディパンをご確認ください。ヨーロッパで生まれたゴディバと日本の｢町のパン屋さん｣の融合をぜひ感じてみてくださいね。

取材協力/ゴディバ ジャパン