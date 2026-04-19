＜38歳ってオバサンなの？＞スマホに映る丸まった背中を見て…「私なの？」ショック【第2話まんが】
私はサリ、38歳です。夫・エイタ（40歳）と小学4年生の娘・エナ（10歳）、息子・レン（2歳）との4人暮らし。ある日私は、家に遊びに来たエナの友達から「オバサン」と呼ばれてショックを受けました。まるで見たくない事実を突きつけられたような気がしたのです。30代なんてまだまだ若いはず！ そう思いたいのに、シミや白髪が増えている現実とのズレに戸惑います。その数日後、実家を訪れて母（74歳）や姉（48歳）と話をしてみると……？
レンが自撮りしたスマホの写真には、母や姉がレンと並んで笑顔で写っていました。しかし母たちの後方に小さく写る私の姿に衝撃を受けます。その丸まった背中は、想像以上に老けて見えたのです。まさか……この姿が、私なの！？
姉によると、レンがまだ小さいから「若いつもりでいないと体力的にやっていけない」ということです。確かに子育てはまだまだ先が長いから、それもあるかもしれません。すると母が口を挟んできました。「落ち込むことはないわよ」
その日、レンを連れて実家へ行くと、ちょうど姉も来ていました。
そこで私は「気持ちは若いままなのに、オバサンと呼ばれてショックだった」と打ち明けたのです。
10歳年上の姉は、すでに子育てを終えています。
私がまだ2歳のレンを育てている真っ最中だから、感覚的な若さがあるのでは？ と言ってきました。
しかし母は「オバサン」と呼ばれて複雑な気持ちになるのは、若さにしか価値を見いだしていないからだと断言します。
自分よりもはるかに人生経験のある母からの、「歳を重ねたからこその魅力」という言葉に、私は考えさせられたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
レンが自撮りしたスマホの写真には、母や姉がレンと並んで笑顔で写っていました。しかし母たちの後方に小さく写る私の姿に衝撃を受けます。その丸まった背中は、想像以上に老けて見えたのです。まさか……この姿が、私なの！？
姉によると、レンがまだ小さいから「若いつもりでいないと体力的にやっていけない」ということです。確かに子育てはまだまだ先が長いから、それもあるかもしれません。すると母が口を挟んできました。「落ち込むことはないわよ」
その日、レンを連れて実家へ行くと、ちょうど姉も来ていました。
そこで私は「気持ちは若いままなのに、オバサンと呼ばれてショックだった」と打ち明けたのです。
10歳年上の姉は、すでに子育てを終えています。
私がまだ2歳のレンを育てている真っ最中だから、感覚的な若さがあるのでは？ と言ってきました。
しかし母は「オバサン」と呼ばれて複雑な気持ちになるのは、若さにしか価値を見いだしていないからだと断言します。
自分よりもはるかに人生経験のある母からの、「歳を重ねたからこその魅力」という言葉に、私は考えさせられたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子