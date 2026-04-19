■陸上 第74回兵庫リレーカーニバル（18日、兵庫・神戸）

9月開幕 アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表 43競技、460種目が実施 32年ぶりの日本開催

女子走幅跳で郄良彩花（25、JAL）が6m37で優勝、東京世界陸上代表、日本記録保持者の秦澄美鈴（29、住友電工）は6m26で3位だった。女子やり投では武本紗栄（26、オリコ）が59m68の大会新記録をマーク。男子走高跳は坂井宏和（24、センコー）が大会タイ記録の2m25をマークし、アジア大会派遣設定記録を上回って優勝した。

昨季の日本選手権で5年ぶりの優勝を飾った郄良、3大会連続世界陸上出場で日本記録保持者の秦澄美鈴と豪華メンバーが出場した女子走幅跳決勝。1回目で郄良が6m37をマークして、トップに立った。追いかける展開になった秦は1回目は5m89、2回目は6m07と記録を伸ばした。

3回目ではファウルとなったが、そこから助走スピードと踏切のタイミングを合わせて、4回目から記録を伸ばした。そして、ラスト6回目では6m26をマークして3位に入った。優勝は1回目で6m37を記録した郄良、2位には今季限りで引退を表明している木村美海（26、四国大AC）が入った。

女子やり投では東京世界陸上代表の武本紗栄（26、オリコ）が5回目の投擲で59m68をマーク、2002年に三宅貴子が記録した57m74の大会記録を大きく更新して優勝した。

男子走高跳では東京世界陸上代表で“メガネジャンパー”として話題となった瀬古優斗（28、ヤマダホールディングス）が出場、2m05を2回目でクリアしたが、右足首を痛めていたために途中棄権。坂井宏和（24、センコー）が2m25の大会タイ記録で優勝。9月19日に開幕するアジア大会（愛知・名古屋）の派遣設定記録、2m24を上回り、代表入りへ前進した。

【女子走幅跳 結果】

優勝：郄良彩花 6m37

2位：木村美海 6m27

3位：秦澄美鈴 6m26

【女子やり投 結果】

優勝：武本紗栄 59m68（大会新記録）

2位：上田百寧 57m21

3位：西村莉子 56m45

【男子走高跳 結果】

優勝：坂井宏和 2m25（大会タイ記録）

2位：傅兆玄（台湾） 2m20

3位：大田和宏 2m15

