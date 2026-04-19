大沢たかお、ラーメン屋での笑顔ショット公開「色気がすごい」「腕の太さに目が行く」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の大沢たかおが4月18日、自身のInstagramを更新。ラーメン店を訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】57歳大物俳優「色気がすごい」と話題のオフショット
大沢は、ラーメンの絵文字を添えてラーメン店を訪れた際の姿を投稿。湯気が立ち上がるラーメンを前に、箸で麺を持ち上げながら微笑む姿を披露した。黒Tシャツからは鍛え上げられた腕がのぞき、プライベート感あふれるショットとなっている。
この投稿には「ラーメンより腕の太さに目が行く」「ラーメン食べるのにびっくり」「色気がすごい」「かっこいい」「筋肉が隠せてない」「ラーメンになりたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】57歳大物俳優「色気がすごい」と話題のオフショット
◆大沢たかお、思わず微笑むラーメン屋ショットを公開
大沢は、ラーメンの絵文字を添えてラーメン店を訪れた際の姿を投稿。湯気が立ち上がるラーメンを前に、箸で麺を持ち上げながら微笑む姿を披露した。黒Tシャツからは鍛え上げられた腕がのぞき、プライベート感あふれるショットとなっている。
◆大沢たかおの投稿に反響
この投稿には「ラーメンより腕の太さに目が行く」「ラーメン食べるのにびっくり」「色気がすごい」「かっこいい」「筋肉が隠せてない」「ラーメンになりたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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