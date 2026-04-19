大竹しのぶ「ぺろっと食べてしまった」主演作稽古場への差し入れ公開「流石のセレクト」「現場の活気が出そう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の大竹しのぶが4月17日、自身のInstagramを更新。稽古場への差し入れを公開し、話題となっている。
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大竹は、自身が主演を務めるミュージカル「GYPSY」（5月6日〜24日／日本青年館ホール）について「ミュージカル『GYPSY』のお稽古の日々。衣装合わせも無事に終わりました」と、近況を報告。衣装合わせの際、3年前より衣装が窮屈に感じたというエピソードを披露し、衣装スタッフから「あっ、水洗いしたから少し縮まっちゃったかもです」と優しい言葉をかけられたものの、「大丈夫です痩せます」と宣言した裏話を明かした。
さらに、稽古場に大量のカレーパンを差し入れした様子を公開。「カレーパンが美味しくて、ぺろっと食べてしまった」と報告し、イギリス人の演出家もその味を気に入り「イギリスに持って帰りたいと言っていた」というエピソードも披露した。差し入れが喜ばれたことに「良かったあ」と安堵の気持ちをのぞかせている。なお、ミュージカル「GYPSY」は5月6日の東京公演を皮切りに、愛知、福岡、大阪を巡演する。
この投稿には「美味しそう」「現場の活気が出そう」「これは元気が出るやつ」「スタッフさんとのやり取りが微笑ましい」「カレーパンのパワーで頑張ってください」「演出家の方も気に入るなんて流石のセレクト」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆大竹しのぶ、主演ミュージカルの稽古場に差し入れ
大竹は、自身が主演を務めるミュージカル「GYPSY」（5月6日〜24日／日本青年館ホール）について「ミュージカル『GYPSY』のお稽古の日々。衣装合わせも無事に終わりました」と、近況を報告。衣装合わせの際、3年前より衣装が窮屈に感じたというエピソードを披露し、衣装スタッフから「あっ、水洗いしたから少し縮まっちゃったかもです」と優しい言葉をかけられたものの、「大丈夫です痩せます」と宣言した裏話を明かした。
◆大竹しのぶの投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「現場の活気が出そう」「これは元気が出るやつ」「スタッフさんとのやり取りが微笑ましい」「カレーパンのパワーで頑張ってください」「演出家の方も気に入るなんて流石のセレクト」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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