綾瀬はるか、美デコルテ輝くブラックドレス姿披露に「透明感がすごすぎて眩しい」「女神」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の綾瀬はるかのスタッフ公式Instagramが4月18日、更新された。ブラックドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳大河女優「スタイル良すぎ」と話題の黒ドレス姿
投稿では「映画『人はなぜラブレターを書くのか』4月17日公開いたしました ぜひご覧ください！」とつづり、綾瀬が主演を務める映画の公開を報告。「＃綾瀬はるかマネージャーオフショット」とハッシュタグを添え、ポスターの前に座りリラックスした表情の綾瀬の姿を公開した。
デコルテの美しさが際立つタイトなブラックドレス姿の綾瀬は、カメラに向かって笑顔でピースサインを披露。透き通るような肌の美しさも際立っている。
この投稿に、ファンからは「デコルテが本当に綺麗」「透明感がすごすぎて眩しい」「スタイル良すぎ」「素敵なオフショットありがとう」「女神のような美しさ」「可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳大河女優「スタイル良すぎ」と話題の黒ドレス姿
◆綾瀬はるか、美デコルテ輝くブラックドレス姿公開
投稿では「映画『人はなぜラブレターを書くのか』4月17日公開いたしました ぜひご覧ください！」とつづり、綾瀬が主演を務める映画の公開を報告。「＃綾瀬はるかマネージャーオフショット」とハッシュタグを添え、ポスターの前に座りリラックスした表情の綾瀬の姿を公開した。
◆綾瀬はるかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「デコルテが本当に綺麗」「透明感がすごすぎて眩しい」「スタイル良すぎ」「素敵なオフショットありがとう」「女神のような美しさ」「可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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