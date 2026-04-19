11日に両国国技館で行われたプロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（27＝帝拳）が19日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演した。

那須川は昨年11月、現WBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）にプロボクシング初黒星を喫して以来、約4カ月半ぶりの再起戦で、元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月2日に東京ドームで行われる井上拓真（30＝大橋）―井岡一翔（37＝志成）の勝者への挑戦権を獲得した。

爆笑問題・田中裕二が「試合後、初のテレビ生出演ということなんですけれども結構、試合前のテレビ出演はどうなんだとか言われてたじゃないですか。いいんですか、サンジャポにこんなに出ても？」と聞くと、那須川は「いやもうサンジャポのおかげでめちゃくちゃ炎上しました。おかげさまで」と言い、「僕はそんなの気にしないし、格闘技もそうですけど、格闘技以外のところでも発信していくっていうのが大事だと」と話した。

また、井上拓―井岡の勝者への挑戦については「イメージ的には、どっちが来ても絶対に勝ちます。どっちが来てもですし、僕は井上選手と1回戦ってやられてるんでしっかり借りを返さないと、と思っています」ときっぱり。ここで爆笑問題・太田光が「その後に田中（裕二）と？」と相方との対戦を振ると、「ファイトマネー次第で」と答えていた。