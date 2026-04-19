Hey! Say! JUMPが主題歌を担当するアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』が「CUE CUE CUTE」の歌詞付きノンクレジットED映像を解禁

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Hey! Say! JUMPが主題歌を担当しているアニメ『小3アシベQQゴマちゃん』が、主題歌「CUE CUE CUTE」の歌詞付きのノンクレジットエンディング映像を公開した。

■本映像で初公開となる、歌詞と主題歌に合わせたダンスにも要注目！

『小3アシベQQゴマちゃん』（原作：森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）は、1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている大人気漫画作品『アシベ』シリーズの最新作。2026年4月12日より、毎週日曜7時からテレ東系6局ネット『アニもり！』内にて放送がスタートし、第1話は放送直後にXトレンド入りするなど大きな反響が起こっている。

そしてこの度、Hey! Say! JUMPが担当する主題歌「CUE CUE CUTE」の歌詞付きのノンクレジットエンディング映像が解禁に。舞台はまるで映画のワンシーン!?様々な場所を旅するアシベとゴマちゃんが描かれている。

また、本映像で初公開となる、歌詞と主題歌に合わせたダンスにも要注目。一緒に歌って踊りたくなる映像を、ぜひ何度でも楽しもう。

さらに、5月3日から5月9日のゴールデンウィーク期間限定で、第1～4話を公式YouTubeにて無料配信することも決定。放送を観逃してしまった方も、もう一度観たい方も、ぜひこの機会に楽しもう。

■【動画】Hey! Say! JUMP「CUE CUE CUTE」使用の『小3アシベ QQゴマちゃん』歌詞付きノンクレジットED

■番組情報

テレ東系『小3アシベQQゴマちゃん』

毎週日曜07:00～07:30

(C)森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京

■関連リンク

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0007

アニメ『小3アシベQQゴマちゃん』公式サイト

https://qq-gomachan.com

■【画像】『小3アシベ QQゴマちゃん』歌詞付きノンクレジットEDより