【ニューヨーク＝山本貴徳】米国の対イラン軍事作戦を巡り、インターネット上で様々な将来の出来事に賭ける「予測市場」で疑念を持たれる取引が相次ぎ、波紋を広げている。

発表直前に賭けて多額の利益を得る事例が増えており、内部情報の利用を疑う声が強まっているためで、連邦議会では超党派で規制強化を求める動きが出ている。

幅広いテーマ

予測市場は、将来の出来事が起きるかどうかを「イエス」「ノー」で売買する。対象は大統領選の結果や金融政策、映画賞、著名人の発言などと幅広く、「米政府は年末までに地球外生命の存在を認めるか」といったテーマも並ぶ。

予測市場の一つである「ポリマーケット」では４月上旬、「米国とイランは４月７日までに停戦するか」が賭けの対象となっていた。取引記録によると、トランプ大統領が７日、ＳＮＳで２週間の停戦を発表する直前に、新たな参加者が「イエス」に賭け、４万８０００ドル（約７６０万円）超の利益を得た。ＡＰ通信によると、発表の数時間前から直前に、少なくとも５０の新規参加者が停戦成立に賭けていたという。

１月には、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の失脚を巡って、約４０万ドルの利益を得た参加者がいたと報じられた。イスラエル当局は２月、昨年のイラン攻撃を巡り、機密情報に基づいてポリマーケットで賭けをしたとして、空軍関係者らを訴追した。

急拡大

予測市場は急拡大している。データ分析サービス「デューン・アナリティクス」によると、主な予測市場の３月の想定取引量（契約ベース）は２５７億ドルと、前年同月の約１３倍に達した。世間の期待や不安を映すとして、メディアが取り上げる場面も増えている。

一方、軍事作戦のように機密性の高い出来事では、内部情報に接した人物が有利になりやすい。暗号資産や海外口座を通じた取引も多く、実態は見えにくい。あらゆる出来事が賭けの対象となることで、ギャンブルの広がりや依存症リスクを懸念する声も出ている。

イスラエル紙の記者は３月、イランからのミサイル着弾を報じた記事を巡り、賭けの参加者から訂正を求められた。記事が賭けの判定材料になったためで、「何か起きても自業自得だ」などと脅され、警察に通報したという。

トランプ氏周辺

予測市場とトランプ氏周辺との関係の深さも指摘されている。長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏は、ポリマーケットに投資しているほか、別の予測市場「カルシ」の顧問を務めている。両社は３月、インサイダー対策の強化を発表したが、その後も不審な取引が報じられている。

連邦議会では予測市場への警戒感が広がっている。民主党のリチャード・ブルーメンソール上院議員は声明で、ポリマーケットが「安全保障上の機密を売買し、悪用する違法市場になっている」と指摘。民主党のアダム・シフ上院議員と共和党のジョン・カーティス上院議員は規制法案を提出した。

規制当局の商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）も新たなルールづくりを検討している。