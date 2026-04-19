敵地アスレチックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が18日（日本時間19日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2戦連発となる7号の他にも、米実況を興奮させたシーンがあった。

村上の勢いが止まらない。17日（同18日）にメジャー移籍後初の満塁弾を放つと、この日は7回に2戦連発となる7号を叩き込んだ。

9回の第5打席では、今季から導入されたABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）を用いてチャレンジ。2球続けてストライク判定を覆した。“連勝”に米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」も驚きを隠せない。

実況のジョン・シュリフェン氏が「2回連続のチャレンジです。どうなるでしょうか……。彼は正しかった。カウントは3-0です」と言えば、解説のゴードン・ベッカム氏は「この2回ともガッツが必要な判断だった。だが、ムラカミの選球眼は素晴らしい。ワオ」と感嘆の声を上げた。

この打席はそのまま四球を選んだ村上。2打数1安打1打点3四球と存在感を発揮したが、チームは延長11回にサヨナラ負けを喫した。



（THE ANSWER編集部）