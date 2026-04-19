熊元プロレス、「伝説のアイドル」ショット公開 ピンクの帽子にデコルテ全開衣装…「インパクト強い〜」
お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレス（35）が19日、自身のXを更新。「伝説のアイドル」くままの写真を公開した。
【写真】「インパクト強い〜」デコルテ全開衣装の熊元プロレス
くままは熊元プロレスにそっくりなアイドルという設定。熊元プロレスはXで4月22日発売のカルチャー誌 別冊カドカワScene 16さんで くまま特集してもらったよっ 観る用と保存用と伝説用で買ってね くまま」と投稿した。
写真では、くままがピンク色の帽子にデコルテ全開の衣装でマイクを握るショットを公開。「インパクト強い〜」との反響が寄せられている。
【写真】「インパクト強い〜」デコルテ全開衣装の熊元プロレス
くままは熊元プロレスにそっくりなアイドルという設定。熊元プロレスはXで4月22日発売のカルチャー誌 別冊カドカワScene 16さんで くまま特集してもらったよっ 観る用と保存用と伝説用で買ってね くまま」と投稿した。
写真では、くままがピンク色の帽子にデコルテ全開の衣装でマイクを握るショットを公開。「インパクト強い〜」との反響が寄せられている。