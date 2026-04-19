シティはユナイテッドと同じ道を進む？ ペップの後任探しの難易度はファーガソン級
16-17シーズンにマンチェスター・シティの指揮官に就任し、その後多くのタイトルをチームにもたらしてきたペップ・グアルディオラ。特にプレミアリーグでの成績は優秀で、就任からすでに6度のリーグ優勝を成し遂げている。
今季は2位に位置しているものの、第33節でアーセナルに勝利すれば、7度目のタイトル獲得に近づくことになる。
そんなペップとシティの契約は来季限り。今季でチームを退団するとの報道もあり、ペップのシティでの旅に終わりが近づいている。
ユナイテッドはファーガソン体制で素晴らしい成績を収めたが、その後の指揮官は長期政権を築くことができず、現在もマイケル・キャリックが暫定監督としてチームをけん引している。
シティはペップの退任に備えており、元チェルシーのエンツォ・マレスカ、現バイエルン指揮官で、シティOBであるヴァンサン・コンパニに注目している。
マレスカは現在フリーだが、コンパニはバイエルンで好成績を残しており、現時点では前者の就任が濃厚といえる。
ペップはその戦術だけでなく、ニコ・オライリーやマテウス・ヌネスのようなコンバートで選手の価値を高めることができた監督であり、今後の人事に注目したい。