16-17シーズンにマンチェスター・シティの指揮官に就任し、その後多くのタイトルをチームにもたらしてきたペップ・グアルディオラ。特にプレミアリーグでの成績は優秀で、就任からすでに6度のリーグ優勝を成し遂げている。



今季は2位に位置しているものの、第33節でアーセナルに勝利すれば、7度目のタイトル獲得に近づくことになる。



そんなペップとシティの契約は来季限り。今季でチームを退団するとの報道もあり、ペップのシティでの旅に終わりが近づいている。





『TheGuardian』はシティがペップの後任を見つけるのは、マンチェスター・ユナイテッドがアレックス・ファーガソンの後任探しで苦労しているのと同じくらい難しいものになると予想している。ユナイテッドはファーガソン体制で素晴らしい成績を収めたが、その後の指揮官は長期政権を築くことができず、現在もマイケル・キャリックが暫定監督としてチームをけん引している。シティはペップの退任に備えており、元チェルシーのエンツォ・マレスカ、現バイエルン指揮官で、シティOBであるヴァンサン・コンパニに注目している。マレスカは現在フリーだが、コンパニはバイエルンで好成績を残しており、現時点では前者の就任が濃厚といえる。ペップはその戦術だけでなく、ニコ・オライリーやマテウス・ヌネスのようなコンバートで選手の価値を高めることができた監督であり、今後の人事に注目したい。