２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、１４日、自身のブログを更新。

自身の診察について綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「リウマチの診察でした」 ブログで明かす 「これからもいろいろと気をつけていきたいと思います」





堀ちえみさんは「午後から一か月に一度の、リウマチの診察でした。」と、投稿。



続けて「事前に採血をしたので、その結果を受けての診察です。」と、記しました。







そして「まぁ、これと言って、何ごともなく」「私の中では安定している方でした。」「血液検査も脂質や糖質の異常もなく、至って健康でしたので、これからもいろいろと気をつけていきたいと思います。」と、綴りました。



更に、堀ちえみさんは「リウマチやそれに伴う症状を抑えるお薬も、きちんとコントロールできていることから、今までどおりの処方です。」「神経障害性疼痛のお薬も、出していただきました。」と、説明しています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】