元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。飲食店で「ないに越したことはない」と思っているものを明かした。

リスナーから苦手な食べ物が多く、「できればお通しのないお店を選択したくなる」というメッセージを寄せられると、松岡は「僕も前から言っていますけど、僕は“お通しはないならないでいい”っていうタイプ」とキッパリ。「お金払うから、それだったら自分の好きなものを一品頼みたいから、“お通しがない代わりに、一品制なんですよ”ってしてもらった方がありがたいなと思います」と話した。

「自分で頼まないものが来るっていうのはペース配分が変わるんですよ」と意図を説明。「もずく酢とか切り干し（大根）とかだったらわかるんですけど、結構意外に肉じゃがとかおでんとかそういうのが来られると、お刺身を食べる前にお腹いっぱいになっちゃったりするんで。お通しはないに越したことはないなと僕は思いますけどね」とした。

「今は席料になっていますけど、本来は“注文が通りましたよ”っていう証拠の意味なわけでしょ、お通しって。文字通り」と松岡。「だから選べるお通しにしてもらいたいな。“すみません、お通しはこちらからお願いします”とか。もしくは“うちはお通しありません、だから一品お願いしてくださいね”ってやってもらえると、助かるなぁなんて思いますけどね」と見解を示した。