SixTONES森本慎太郎＆田中樹、高地優吾の不器用な一面告白 “溢れる愛”も明らかに「可愛すぎるんだよな」「愛おしいよまじで」
【モデルプレス＝2026/04/19】SixTONESの森本慎太郎と田中樹が、4月18日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）の魅力を明かした。
【写真】高地優吾、シックスパック際立つ美腹筋披露
2026年秋にスタジアムツアー「SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』」を開催するSixTONES。このツアーの体力作りのためグループ内でトレーニングがブームになっているという。そのため森本は、ジェシーが「高地お前も行けよ」と勧め、高地が「俺行かねえよ！トレーニングはいいよ」と断り頑なにジムに行こうとしない姿を見てきていたと説明した。
しかしある日、森本は事務所のジムでふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大に遭遇。辰巳から「俺、高地とよくここで会うんだよ」「高地よく来てるよ！よく会って一緒にトレーニング同じ時間に被ったりするから」と“タレコミ”があったという。森本は「そのすぐ後かな、高地に『お前もジム行けよ』って言った時に『行かねえよ！鍛えねえもん』って隠すわけ」「それは果たして何だったのか」と高地がジム通いを隠し続けていた当時の状況を明かした。
また、田中は「隠して流行に乗ってると思われたくなかったけど、流石にみんながやりすぎて『やばい』と思ってコソコソ（通っていたのでは）」と高地の心中を分析。その後「『俺昨日ジム行って…』ってある日突然白状！」と高地が最終的にはジム通いを告白したと楽しげに振り返った。
するとリスナーから「鍛えてること隠したいのに事務所のジム行くの迂闊すぎ」と指摘が届く事態に。田中は「これがね、あいつの憎めないところなんだよ」「どう考えったってすぐに噂が広まる事務所のジムに行っちゃうんだよ、可愛いやつだよ」と高地の魅力だと力説。森本も「愛おしいよまじで」と高地を絶賛。最後にも田中は「事務所のジム行って目撃情報上がった次の日に慎太郎に聞かれて『あ？俺言ってねえよ？』可愛すぎるんだよな〜」とジム通いを否定し続ける高地への愛おしさを語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆SixTONES森本慎太郎、高地優吾の隠し事をスクープ
2026年秋にスタジアムツアー「SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』」を開催するSixTONES。このツアーの体力作りのためグループ内でトレーニングがブームになっているという。そのため森本は、ジェシーが「高地お前も行けよ」と勧め、高地が「俺行かねえよ！トレーニングはいいよ」と断り頑なにジムに行こうとしない姿を見てきていたと説明した。
また、田中は「隠して流行に乗ってると思われたくなかったけど、流石にみんながやりすぎて『やばい』と思ってコソコソ（通っていたのでは）」と高地の心中を分析。その後「『俺昨日ジム行って…』ってある日突然白状！」と高地が最終的にはジム通いを告白したと楽しげに振り返った。
◆SixTONES森本慎太郎＆田中樹、高地優吾の可愛いところ告白
するとリスナーから「鍛えてること隠したいのに事務所のジム行くの迂闊すぎ」と指摘が届く事態に。田中は「これがね、あいつの憎めないところなんだよ」「どう考えったってすぐに噂が広まる事務所のジムに行っちゃうんだよ、可愛いやつだよ」と高地の魅力だと力説。森本も「愛おしいよまじで」と高地を絶賛。最後にも田中は「事務所のジム行って目撃情報上がった次の日に慎太郎に聞かれて『あ？俺言ってねえよ？』可愛すぎるんだよな〜」とジム通いを否定し続ける高地への愛おしさを語っていた。（modelpress編集部）
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