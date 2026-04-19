「体操・全日本選手権」（１９日、高崎アリーナ）

１０月の世界選手権（オランダ）の代表選考会を兼ねて、男子個人総合決勝が行われ、東京五輪２冠の橋本大輝（２４）＝日本生命・セントラルスポーツ＝は６連覇を達成した。０８〜１７年で１０連覇した内村航平以来２人目の快挙を成し遂げた。２位との差はわずか０・２１６点だった。

予選１位通過の橋本だったが、最初の種目の床で尻もちをつくミスが出て、１２・９３３点と得点を伸ばせず、岡に逆転を許した。つり輪も１３・２００点に終わり、苦しんだ前半となったが、跳馬で全体１位の１４・６００点をマークすると、平行棒でも１４・５３３点のハイスコアで猛追。最後の鉄棒ではコールマン、リューキンなどの大技を決め１５・０００点をマーク。難易度を示すＤスコアの合計点による内規での０・３点の加点もあり、再逆転した。

優勝インタビューでは「本当に全然６連覇意識しないようにしてたんですけど、やっぱり意識しちゃうんで。いいスタート切れたので、まずはホッとしてます。まだまだ（１０連覇まで）先が長いんですけど、１つ１つ演技を積み重ねていってさらに成長していけたら」と安ど。「正直体力的にしんどい試合になると思っていたんですけど、後半３種目が持ち味だと思っているので、切り替えていけたのがよかった。自分を褒めていいのかなと思う。鉄棒は気持ちいい演技ができました」と振り返った。「ＮＨＫ杯は岡選手の３連覇が懸かるのでそれを打ち破っていきたい」と、見据えた。

パリ五輪３冠の岡慎之助（２２）＝徳洲会＝は最終種目の鉄棒までリード。鉄棒では完璧な演技をみせ、着地もピタリと決め、１４・９００点をマーク。最後に逆転を許し、悲願の初優勝はならなかった。