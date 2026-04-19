59歳カズ、開始早々に惜しいヘディングシュートも！ 開幕戦以来の先発、21分までプレー
背番号11が、開幕戦以来の先発を果たした。
福島ユナイテッドFCは４月19日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第11節でFC岐阜と対戦している。
この一戦で三浦知良がスターティングメンバーに名を連ねる。J公式戦の最年長出場記録を59歳と１か月24日に更新したカズは最前線に入ると、開始早々に魅せる。
６分、敵陣右サイドでのFKの流れで、クロスにファーサイドで反応。タイミングを合わせてヘッドで合わせる。シュートは枠を捉えなかったが、惜しいシーンだった。
さっそく見せ場を作ったカズは、高い位置で献身的な守備をこなす一方、パスは出てこなかったが、相手の最終ラインの裏を果敢に狙う動き出しも。流れを切ってしまうパスミスもあった。
そして21分に途中交代。限られた出場時間で懸命にプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
福島ユナイテッドFCは４月19日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第11節でFC岐阜と対戦している。
この一戦で三浦知良がスターティングメンバーに名を連ねる。J公式戦の最年長出場記録を59歳と１か月24日に更新したカズは最前線に入ると、開始早々に魅せる。
６分、敵陣右サイドでのFKの流れで、クロスにファーサイドで反応。タイミングを合わせてヘッドで合わせる。シュートは枠を捉えなかったが、惜しいシーンだった。
さっそく見せ場を作ったカズは、高い位置で献身的な守備をこなす一方、パスは出てこなかったが、相手の最終ラインの裏を果敢に狙う動き出しも。流れを切ってしまうパスミスもあった。
そして21分に途中交代。限られた出場時間で懸命にプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集