第1子妊娠中のタレント・藤田ニコル（28）が18日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。雑誌「たまごクラブ」（株式会社ベネッセコーポレーション発行）の表紙を飾ったことについて語った。

今回が産休に入る前の、最後の同番組収録という藤田は「始めてたまごクラブの表紙になりましたー！すごくない？モデル生活何年目だ…12歳の頃から雑誌のお仕事やり始めて、ついにたまごクラブまで人生のステップアップをしたんだっていうのが結構びっくりしましたね」(原文ママ)とコメント。

続けて「本屋さんに行っても学生のときからたまごクラブが置いてあったし、それを自分が読むようになるのもそうだし自分が表紙になれるっていうのもなんか結構感動しましたね」とした上で、「表紙も画像が解禁されているので見てほしいんですけどマタニティーフォトじゃないですけど、お腹にベールを被った感じに撮影していただいて。撮影のとき妊娠7ヶ月のときかな？結構前に撮ったんですけど」と振り返った。

さらに、「撮影の思い出としてはポージングが難しくて。お腹をフィーチャーした写真ってあんまり撮ったことがないから本当にポージングが難しかったです、今まではなるべくお腹をある意味引っ込ませて綺麗に腹筋の影とか見せたりとかするそういうのはしていたから、多幸感溢れる表情だったりとかレクチャーしてもらいながら当日撮影していました。手の位置とか勉強になりました」「たまごクラブで表紙できたから次ひよこクラブ目指して頑張っていきたいなって思います。雑誌のお仕事は好きだからこうやってまた表紙になれるのは嬉しいなって思います」と話した。

藤田は俳優・稲葉友と2023年8月に結婚。昨年12月には第1子の妊娠と、出産時期は「春頃を予定」と発表した。