「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）

阪神の先発・伊原陵人投手が初回にまさかの２失点を喫した。二回には逆転２ランを被弾するなど、序盤で今季ワースト４失点。なおも１死一、二塁の状況でトレーナーに付き添われながら緊急降板した。

立ち上がり、簡単に２死を奪った左腕。だがボスラーに広く開いた三塁線を破られる二塁打を許すと、続く細川は四球で歩かせた。ここでベテランの阿部に左前にはじき返され先制の１点を失った。

さらに鵜飼を四球で歩かせて満塁のピンチを招くと、村松にはストレートでまさかの押し出し四球。コントロールに定評のある左腕が制球を乱しての１イニング３四球。スタンドからはどよめきの声が上がった。

最後は田中幹を遊ゴロに打ち取って何とかピンチを脱出した。打線が逆転して迎えた二回には石伊に逆転２ランを浴びてしまうなど今季ワーストの４失点。開幕から２登板でしっかりと試合を作っていた左腕がまさかの乱調となった。

その後、細川に中前打を浴びて１死一、二塁のピンチを招いたところでトレーナーに付き添われながら緊急降板。初回と比べて二回には球速が１０キロほど落ち込むなど、何らかのアクシデントがあったとみられる。