米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」初日（１８日＝日本時間１９日、ネバダ州ラスベガス・アレジアントスタジアム）、かつての人気ディーバが電撃復帰を果たした。

この日のＷＷＥ女子タッグ王座戦は、王者ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンド、シャーロット・フレアー＆アレクサ・ブリス、ベイリー＆ライラ・ヴァルキュリア、ニッキー＆ブリーのベラツインズによるフェイタル４ＷＡＹ戦が予定された。最後に入場した双子のベラ姉妹が姿を見せると、ニッキーは左足にプロテクターを装着し松葉づえをついていた。

左足を負傷し２週間前に手術したばかりで、マイクで「レッスルマニアの最高の瞬間のため、古い友人を呼びたいわ」と告げると、元ＷＷEディーバス王者のペイジ（３３）が登場した。英国出身でプロレス一家に育ち、２００５年に１３歳でデビュー。１１年にＷＷＥと契約し、１４年からメインロースターとなり、２１歳で最高峰のディーバス王座を獲得した。同年に２度目のディーバズ王座に輝くと、АＪリーやベラ姉妹、シャーロットらと抗争を展開し人気者となった。

１７年１２月に首の負傷により引退したが、スマックダウンＧＭに就任するなど２２年７月に退団するまでＷＷＥで活躍した。同年９月に米ＡＥＷに移籍し、「サラヤ」のリングネームで２３年８月にはＡＥＷ女子世界王座を奪取し存在感を示した。昨年３月には同団体離脱を発表していた。

ライバル団体から帰ってきたディーバ時代の大物に、５万人超の観衆は大熱狂。ニッキーの代役として、ダニエル・ブライアン（現ＡＥＷブライアン・ダニエルソン）の妻ブリーとコンビを結成し、王座戦にサプライズ出場した。リングインしたペイジはシャーロット、ベイリーにラリアートを叩き込み、ベイリーをフィッシャーマンズスープレックスで投げてみせた。さらにライラをペイジターナーで叩きつける。

かつてのライバル、シャーロットからナチュラルセレクションをくらうも、場外からセコンドのニッキーがシャーロットの足を引っ張り、松葉づえでぶっ叩いてアシストする。このチャンスにペイジはアレクサの空中弾を、両ヒザを立てて迎撃。最後はランペイジ（変型ＤＤＴ）でアレクサをマットに突き刺し、３カウントとベルトを奪ってみせた。

１０年代に活躍したペイジ＆ブリー・ベラがタッグ王座を奪取。時代を逆行させる活躍を見せたペイジは、かつての宿敵ブリーと熱い抱擁をかわした。大会後のポストショーでは「ホームに帰ってきてよかった」と感慨深げ。激闘を終えた直後のため声はかれていたが「私は１８歳からここで育ったし、永遠にＷＷＥガールなのよ」と古巣復帰を喜んでいた。

「ＷＷＥレッスルマニア４２」はＡＢＥＭＡにて中継された。