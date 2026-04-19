timelesz篠塚大輝、雰囲気ガラリなメガネ姿公開に反響「これは貴重」「ドキッとした」の声

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【モデルプレス＝2026/04/19】TBSラジオ「…＆シノ！from timelesz」（読み方：アンドシノフロムタイムレス／毎週土曜16時〜16時30分）の公式X（旧Twitter）が4月18日に更新された。timelesz（タイムレス）の篠塚大輝のメガネ姿が公開され、反響を呼んでいる。

【写真】timelesz篠塚「雰囲気全然違う」と話題のメガネ姿

◆篠塚大輝、メガネ姿公開


篠塚がパーソナリティをつとめる同番組。投稿では、4月19日と28日のゲストである気象予報士・増田雅昭さんとともに番組名のボードを持って笑顔を見せる、メガネをかけた篠塚の写真が公開されている。

◆篠塚大輝のメガネ姿に反響


この投稿は「これは貴重」「雰囲気全然違う」「メガネ男子で新たな扉」「ドキッとした」「できる男と可愛いが共存」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）



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