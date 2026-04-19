新潟名物を再現！栃尾のあぶらげ風＆神楽南蛮みそで『ねぎみそ挟み焼き』油揚げの副菜

厚みのある油揚げに、ねぎみそをたっぷりはさんでこんがり焼いた一品。新潟名物の「栃尾のあぶらげ」をイメージし、同じく新潟名物の「神楽南蛮みそ」風の辛みそをはさんで仕上げています。外は香ばしく、中はこくのある味わいで、白いご飯にもよく合うおいしさ。手軽に作れて、食卓にもおつまみにも活躍します。

ねぎみそはさみ焼き

材料（2人分）

油揚げ（厚みがあるものがおすすめ）……2枚

「しし唐みそ」（下記参照）……大さじ1と1/2

ねぎのみじん切り……5cm分

七味唐辛子……少々

〈しし唐みそ〉（作りやすい分量）

しし唐辛子……1パック（15本・約60g）

ごま油……大さじ1/2

みそ……大さじ3

みりん……大さじ1

砂糖……小さじ2



作り方

（1）油揚げにねぎみそを塗る

油揚げを耐熱皿に並べ、ラップをかけて電子レンジで1分加熱する。しし唐みそとねぎを混ぜ合わせ、1/2量ずつ油揚げの片面に塗る。

（2）フライパンで焼く

(1)をねぎみそを塗った面を上にしてフライパンに並べ、中火にかけて3分ほど、こんがり焼き目がつくまで焼く。ねぎみそをはさむようにして2枚を重ね合わせ、横4等分に切って器に盛り、七味唐辛子をふる。

油揚げの片面にみそを塗り、2枚同時に焼いてから重ね合わせます。はさんでから両面を焼くよりも焼き時間が短縮でき、油揚げの中の水分がキープできるので仕上がりがしっとり。

しし唐みその作り方

（1）フライパンで炒める

しし唐はへたを取り、幅7mmの小口切りにする。フライパンにごま油を中火で熱し、しし唐を入れて少ししんなりするまで2〜3分炒める。

（2）しんなりするまで煮つめる

弱火にしてみそ、みりん、砂糖を加え、へらで混ぜながらしし唐がさらにしんなりするまで2〜3分煮つめる。冷蔵で約1週間保存可能。

一般的な油揚げの約3倍！厚みもある「栃尾のあぶらげ」とは？

新潟県長岡市の栃尾地区の名物「栃尾のあぶらげ」は、一般的な油揚げの3倍ほどの大きさ。低温と高温の異なる温度の油で二度揚げし、最後に金串を刺して油きりをしながら粗熱を取るので、穴が開いているのも特徴。ジャンボ揚げとも呼ばれています。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）