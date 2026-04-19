指原莉乃、＝LOVEに豪華差し入れ 大谷映美里が公開「さすがプロデューサー」「食べ応えありそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が4月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。指原からの差し入れを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュースアイドルへの豪華差し入れが「さすが」と話題
大谷は「指原さん沢山の豪華な巻き寿司 ありがとうございます」とつづり、差し入れと添え書きの写真を投稿。巻き寿司の前には「指原プロデューサーより“巻寿司”差し入れを頂きました！」と書かれた紙が置かれている。
この投稿は「さすがプロデューサー」「食べ応えありそう」「食べやすさ考えての巻き寿司なの考えてる」「豪華な巻き寿司、美味しそう」「エネルギー充填完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュースアイドルへの豪華差し入れが「さすが」と話題
◆大谷映美里、指原莉乃からの差し入れ公開
大谷は「指原さん沢山の豪華な巻き寿司 ありがとうございます」とつづり、差し入れと添え書きの写真を投稿。巻き寿司の前には「指原プロデューサーより“巻寿司”差し入れを頂きました！」と書かれた紙が置かれている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿は「さすがプロデューサー」「食べ応えありそう」「食べやすさ考えての巻き寿司なの考えてる」「豪華な巻き寿司、美味しそう」「エネルギー充填完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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