滝沢秀明氏、IMP.冠番組公式Xに“リーク”「実はメンバーの中で…」 初回放送では“地上の暴君”のお世話
7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）の地上波初冠番組『IMP.の「できません」は言いません』（TBS系／毎週土曜 深0：28〜）が、18日深夜から放送スタートした。初回放送後、番組公式Xに滝沢秀明氏から“リーク情報”が寄せられた。
【番組カット】ダチョウと仲良しに!?記念写真を撮るIMP.
同番組では、IMP.の7人が知名度アップを目指し、番組のアイコンである「名刺」を全国各地で配りまくる。7人は顔と名前を覚えてもらうべく、世のため、人のために汗をかく。
初回放送では、「地上の暴君のお世話を手伝って知名度アップを目指せ」と題し、ダチョウの世話を手伝った。最初はおびえていたメンバーたちだが、餌まき、柵の修繕などに果敢に取り組んだ。
また、放送後には、IMP.が所属する「TOBE」の代表取締役を務める滝沢氏が、Xを更新。番組公式Xにリプライする形で「IMP.の「できません」は言いません 番組スタッフ様ありがとうございました」と感謝し、「（プチリーク情報）実はメンバーの中で高い所が苦手人もいます サバイバル生活もしてみたいと言っていた人もいました」とリークした。
番組公式「X」も「ご視聴ありがとうございました プチリーク情報もありがとうございます」とし、「高所チャレンジ サバイバル希望」と今後の参考にする様子を見せた。
【番組カット】ダチョウと仲良しに!?記念写真を撮るIMP.
同番組では、IMP.の7人が知名度アップを目指し、番組のアイコンである「名刺」を全国各地で配りまくる。7人は顔と名前を覚えてもらうべく、世のため、人のために汗をかく。
また、放送後には、IMP.が所属する「TOBE」の代表取締役を務める滝沢氏が、Xを更新。番組公式Xにリプライする形で「IMP.の「できません」は言いません 番組スタッフ様ありがとうございました」と感謝し、「（プチリーク情報）実はメンバーの中で高い所が苦手人もいます サバイバル生活もしてみたいと言っていた人もいました」とリークした。
番組公式「X」も「ご視聴ありがとうございました プチリーク情報もありがとうございます」とし、「高所チャレンジ サバイバル希望」と今後の参考にする様子を見せた。